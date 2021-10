Magazine Léo Lins é condenado a indenizar bailarina plus size Thais Carla por vídeo Humorista fez 'piada' com conteúdo de Thais dando dicas para pessoas gordas

O humorista Léo Lins, que faz parte da equipe do programa The Noite (SBT), foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a pagar uma indenização de R$ 5 mil à bailarina plus size Thais Carla. Também influenciadora digital, ela é conhecida por já ter dançado com Anitta e costuma usar as redes sociais para combater a gordofobia. A ação foi movida após o...