Magazine Léo Chaves grava 1º DVD solo e diz que escolheu 'estar feliz' O novo projeto trará 21 faixas, sendo 13 músicas inéditas e 8 regravações de alguns sucessos de Victor e Léo

Um dos passos mais importantes da carreira solo do cantor sertanejo Léo Chaves, 45, foi dado com a gravação de seu primeiro DVD, "Retorno". Desde a ruptura de sua dupla com o irmão Victor Chaves, 46, o músico segue seu propósito de ser feliz e livre e afirma tem "paz e tranquilidade como prioridades". O novo projeto trará 21 faixas, sendo 13 músicas inéditas e 8 re...