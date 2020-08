Magazine Lázaro Ramos: 'Nunca conhecemos tanto nossos filhos como agora' Ator e a mulher Taís Araújo contam sobre a quarentena em família durante lançamento digital de nova série da Globo, "Amor e Sorte"

Lázaro Ramos, 41, e Taís Araújo, 41, casados há 15 anos, dividiram novos desafios enfrentados durante a quarentena. Taís definiu os últimos cinco meses como uma "montanha russa de sentimentos" e admirou a maneira como o marido tem lidado com o dia a dia atípico. "O Lázaro é mais equilibrado, leva as coisas mais fácil", disse. De acordo com Lázaro, o período dentro...