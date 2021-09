Magazine Kylie Jenner confirma gravidez do segundo filho e mostra reação da família A modelo e empresária compartilhou no Instagram um vídeo com registros dela mostrando o teste de gravidez para o marido

A modelo e empresária Kylie Jenner, 24, confirmou nesta terça-feira (7) os rumores de que está grávida do segundo filho com o rapper Travis Scott, 30. Ela compartilhou no Instagram um vídeo com registros dela mostrando o teste de gravidez para o marido, fazendo ultrassom e contando para a mãe, Kris Jenner. Kylie e Travis são pais de Stormi, 3, que aparece em vár...