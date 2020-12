Magazine Kubanacan já está disponível no catálogo do Globoplay O misterioso país do amor, como já diz um dos versos da música de abertura, é uma ilha paradisíaca formada pela capital La Bendita e pela colônia de pescadores Santiago

Kubanacan já está disponível no Globoplay, como parte do projeto de resgate de novelas clássicas da plataforma. O misterioso país do amor, como já diz um dos versos da música de abertura, é uma ilha paradisíaca formada pela capital La Bendita e pela colônia de pescadores Santiago. Também é um lugar repleto de problemas de ordem econômica, política e social, paixões à fl...