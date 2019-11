Magazine Kristen Stewart retorna a Hollywood na nova versão das Panteras A versão 2019 do longa foi escrita e dirigida por uma mulher, a também atriz Elizabeth Banks, que esteve por trás da trilogia A Escolha Perfeita

Depois do fenômeno da saga Crepúsculo (e do escândalo de ver suas fotos com um homem casado serem publicadas), Kristen Stewart se recolheu aos filmes mais independentes, como Café Society (2016) e Para Sempre Alice (2014), e ao cinema francês, fazendo dois longas com Olivier Assayas, Acima das Nuvens (2014), pelo qual foi a primeira atriz americana a ganhar o...