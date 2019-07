Magazine Kojima divulga capas de Death Stranding; confira A revelação foi feita na San Diego Comic Con, onde o produtor esteve no palco ao lado do diretor Nicolas Winding Refn

O hype não para. Hideo Kojima enfim divulgou, neste domingo (21), as capas de Death Stranding, tanto em sua versão normal quanto na especial. Esta última traz um estojo de metal, a trilha sonora digital, um vídeo de making of e itens para serem usados dentro do jogo. A revelação foi feita na San Diego Comic Con, onde Kojima esteve no palco ao lado do diretor Nicolas Windin...