Kleber Mendonça Filho integrará júri do Festival de Cannes O júri vai avaliar 24 filmes escolhidos para a competição principal

O diretor, roteirista e produtor brasileiro Kleber Mendonça Filho será um dos nove membros do júri do Festival de Cannes deste ano, presidido pelo americano Spike Lee. Codiretor de Bacurau, que há dois anos levou o prêmio do júri no evento francês, ele estará ao lado de outros dois homens e cinco mulheres que se juntam a Lee.O júri vai avaliar 24 filmes escolhidos para a com...