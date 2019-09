Magazine Kit Harington diz não ter assistido à última temporada de 'Game of Thrones' O ator fez a declaração durante a entrega do Emmy, mas defendeu a obra

Kit Harington afirmou durante a entrega do Emmy que não assistiu à última temporada de Game of Thrones. O protagonista disse que essa é a forma como lida com as críticas dos fãs sobre o fim da série. Entretanto, mesmo sem ter visto, ele defendeu a obra e destacou o empenho da equipe. "Eu não assisti, mas sei da dificuldade que foi gravar. Todos colocaram amor e...