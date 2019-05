Magazine Kit Harington, de 'Game of Thrones', se interna em clínica de reabilitação Intérprete de Jon Snow, está há cerca de um mês em uma clínica de luxo nos Estados Unidos

Não foram só os fãs que ficaram impactados com o final de Game of Thrones. De acordo com a coluna Page Six, Kit Harington, intérprete de Jon Snow, se internou secretamente em uma clínica de reabilitação de luxo há cerca de um mês. Os motivos seriam o estresse causado pelo término da série e o abuso de álcool. Em um comunicado oficial entregue à revista Variety...