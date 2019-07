Magazine King Kong de 11 metros é atração em picadeiro

O Circo Khronos, um dos maiores da América Latina, está instalado no estacionamento do Passeio das Águas Shopping e traz como umas das atrações um King Kong mecânico, de 11 metros. Além do gorila gigante, a atração tem apresentações de artistas da Rússia, mágico de Las Vegas, homem laser, dinossauros T-Rex, palhaço, entre outras surpresas. Manuseado por controles, o bon...