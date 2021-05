Magazine Karol Conká teria falado mal de Rafa Kalimann em áudio vazado Rapper teria chamado novo programa da influencer de vazio

A ex-BBB Kerline postou um vídeo em seu stories onde é possível ouvir a voz que seria de Karol Conká soltando uma indireta para Rafa Kalimann, do BBB 20. Enquanto estava no camarim do programa "BBB A Eliminação", Kerline gravou o stories, que já sumiu de seu Instagram, e, ao fundo vazou o áudio da cantora. "Não deveria nem estar julgando. Tudo que vai volta. Me cha...