Magazine Kanye West teria admitido em música que traiu Kim Kardashian Kim pediu o divórcio em fevereiro, após sete anos de casamento

Kanye West, 44, teria admitido que traiu sua ex-mulher, a socialite e empresária Kim Kardashian, 40, em sua música "Hurricane", do novo álbum "Donda". Na faixa, o cantor fala sobre uma "nova garota" e que "ainda está brincando depois de duas crianças". O rapper traiu Kim enquanto ele lutava contra o abuso de álcool, de acordo com o Page Six , que relatou pela primei...