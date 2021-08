Magazine Justin Bieber e Demi Lovato estã confirmados no Rock in Rio 2022 Astros do POP vão se apresentar no Palco Mundo do evento, marcado para setembro do ano que vem

Justin Bieber e Demi Lovato vão se apresentar no primeiro domingo do Festival Rock in Rio 2022, no dia 4 de setembro, no palco Mundo. O festival foi adiado por um ano devido à pandemia de Covid-19 e confirmado para ocorrer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do ano que vem. Esta será a estreia de Biber no Rock in Rio, incluindo as diferentes edições em Lis...