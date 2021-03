Magazine Justin Bieber chama rappers da moda para brilhar em “Justice”João PerassoloSão Paulo/Folhapress. É repórter e mestre em Jornalismo pela Universidade de Groningen, na Holanda

Passei por diversos estados mentais ouvindo Justice, novo disco de Justin Bieber, já disponível nas plataformas de streaming. Quis ir para uma pista de dança escura rebolar ao som dos sintetizadores anos 1980 de Die for You. Me imaginei numa loja escolhendo um par de tênis de basquete com Holy tocando nos alto-falantes - provavelmente porque a faixa tem uma l...