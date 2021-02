Magazine Justificativa histórica

Para justificar o pretendido título de Capital Nacional do Pequi para Montes Claros, em Minas Gerais, o deputado Marcelo Freitas (PSL/MG) recorreu à história. “Segundo registro da Biblioteca Nacional, o fruto é originário do nordeste do País, e foi distribuído por meio de tropeiros e bandeirantes que tinham como principal ponto de parada Montes Claros. Da cidade, ele...