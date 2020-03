A 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual em Goiânia publicou decisão, nesta terça-feira (17), que proíbe shows e eventos artísticos em Goiás por 30 dias.

A sentença atende ao pedido da procuradoria-Geral do Estado (PGE), em ação civil pública. A determinação vale tanto para eventos públicos como privados e deve ser cumprida a partir desta terça (17).

Os procuradores do Estado defendem que a medida é necessária para conter o avanço do coronavírus em Goiás, que já conta com nove casos confirmados.

Caso alguma promotora de eventos queira se manifestar, deverá agendar audiência de conciliação e a decisão final será da Justiça. Quem assina a decisão é a juíza Mariucca Benício Soares Miguel.

Antes da determinação, uma série de shows têm sido adiados no Estado.