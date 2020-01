Magazine Justiça do Rio determina que Netflix tire do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos O grupo também está proibido de autorizar a exibição do filme por qualquer meio; o descumprimento dessas ordens pode gerar multa de R$ 150 mil por dia de exibição do filme

A Justiça do Estado do Rio determinou nesta quarta-feira, 8, que a Netflix tire do ar o especial de Natal feito pelo grupo humorístico Porta dos Fundos. O grupo também está proibido de autorizar a exibição do filme por qualquer meio. O descumprimento dessas ordens pode gerar multa de R$ 150 mil por dia de exibição do filme. O vídeo, chamado A Primeira Tentação de Cri...