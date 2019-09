Magazine Justiça dá liminar que impede Crivella de apreender livros com temática LGBT na Bienal do Rio HQ foi alvo de críticas do prefeito do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (6), fiscais da prefeitura foram enviados ao local do evento, mas nada foi apreendido

O desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), concedeu nesta sexta-feira, 6, uma liminar para impedir que a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Ordem Pública do município apreendam obras de temática LGBTQ. A decisão do desembargador atende a um pedido do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e...