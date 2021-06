Magazine Jurassic Safari Experience transforma estacionamento de shopping em parque dos dinossauros Evento mistura interatividade, diversão e ciência em ambiente lúdico entre os dias 17 e 20 de junho

Conhecimento, experiência e aventura são palavras de ordem no Jurassic Safari Experience, que acontece no Estacionamento do Flamboyant Shopping Center, entre 17 e 20 de junho. Desde a chegada ao estacionamento, o visitante já tem a sensação de ter voltado no tempo. Os participantes percorrem em seus carros um caminho com réplicas de dinossauros em tamanho real. Ao final ...