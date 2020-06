Magazine Juntos ou distantes neste Dia dos Namorados, casais contam como se adaptaram durante a quarentena Com o cenário da pandemia, casais relatam as dificuldades causadas pelo distanciamento social

Há exatamente um ano, o desafio era escolher o restaurante em que jantariam naquela noite. Namorando há poucos meses, o clima era de puro romance e de certeza que a distância seria fácil de manejar, já que moram em Estados diferentes. Este ano, no entanto, a distância deu uma rasteira no casal. “A última vez que nos vimos foi no dia 14 de março, praticamente ...