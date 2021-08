Magazine Junior Lima revela nome da segunda filha com Monica Benini Em seu perfil do Instagram, o músico disse que a próxima integrante da família se chamará Lara

O cantor Junior Lima, 37, revelou neste domingo (8) o nome de sua segunda filha com a designer Mônica Benini, 35, que está no oitavo mês da gravidez. Em seu perfil do Instagram, o músico disse que a próxima integrante da família se chamará Lara. "Que Dia dos Pais tão especial!!! Me sinto tão abençoado com um molequinho tão incrível e prestes a ganhar uma princesinha chamad...