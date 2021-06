Após cantar com Gilberto Gil, Juliette Freire, vencedora do BBB 21, vai participar também de uma live que Elba Ramalho fará no próximo dia 23 em homenagem ao São João de Campina Grande.

A advogada e maquiadora fez o pedido para a cantora na noite deste domingo (6), durante show online de Solange Almeida, que contou com a presença de Elba.

Juliette entrou ao vivo e falou da importância que a música "Olha pro Céu" tem na sua vida. "Quando eu fecho os meus olhos, me lembro da minha infância e me lembro dos muitos anos que eu curti o São João da minha amada Campina, ao som de Elba Ramalho, com aquela música 'Olha pro céu meu amor, veja como ele tá lindo'".

"Para mim é um sonho, uma memória afetiva, e eu quero pedir à minha rainha Elba, a honra de cantar com você na sua live, na nossa Campina Grande, ao som da música que marcou minha vida, que eu carrego num lugar muito bonito no meu coração", afirmou.

Elba Ramalho respondeu que será "uma alegria enorme" realizar o pedido. "Recebo minha conterrânea, nossa campeã Juliette na live do São João de Campina Grande, dia 23 de junho, para cantar 'Olha pro Céu'.Juliette é uma guerreira, uma beleza paraibana. Vai ser a maior emoção da minha vida".

Embora não seja cantora profissional, a voz de Juliette foi um dos destaques dela no BBB. No sábado (5), em publicação nas redes sociais, foi anunciado que ela fará a sua estreia na nova carreira em uma participação especial na live junina de Gilberto Gil, marcada para o próximo dia 13, Dia de Santo Antônio, a partir das 18h.

O show será exibido pelo serviço de streaming Globoplay, do qual Juliette é embaixadora, com sinal aberto para não-assinantes. Também haverá transmissão simultânea no canal pago Multishow.

Em vídeo publicado pelo perfil oficial do Globoplay, é possível ver a ex-BBB ensaiando com o cantor e compositor baiano. Os dois cantam juntos "Esperando na Janela".

Em seu perfil, Juliette publicou uma foto com Gil. "Bença, padin?", escreveu na legenda. "Hoje eu consegui sentir toda essa energia e amor. Parece um sonho! Eu já estou ansiosa", comentou também.