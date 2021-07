Magazine Juliette vai apresentar programa no Multishow a partir de setembro A vencedora da edição mais recente do Big Brother Brasil (Globo) vai comandar a nova temporada do programa musical TVZ

Juliette Freire, 31, vai fazer sua estreia como apresentadora de TV. A vencedora da edição mais recente do Big Brother Brasil (Globo) vai comandar a nova temporada do programa musical TVZ no canal pago Multishow. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8) e confirmada pela advogada e maquiadora nas redes sociais. "Apresentadora?! Sim, meu povo, e do Multis...