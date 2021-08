Magazine Juliette sobre carreira de cantora: 'Quero tocar as pessoas' Campeã do BBB21 foi jurada da segunda semifinal do Super Dança dos Famosos, neste domingo (15)

Juliette Freire, 31, participou neste domingo (15) do Super Dança dos Famosos (Globo). A advogada foi jurada da segunda semifinal do programa, que consagrou Paolla Oliveira como finalista. Quando ia dar a nota da dança de Sophia Abrahão, o apresentador Tiago Leifert, 41, perguntou: "O que que você quer, Ju? Você quer cantar?" "Eu quero tocar as pessoas de alguma f...