Magazine Juliette precisará de mais do que voz afinada para trilhar carreira musical O EP "Juliette" passeia por canções baseadas no forró, mas que têm um pé na MPB e outro no sertanejo

Entre as marcas da passagem de Juliette Freire pela última edição do Big Brother Brasil estão os momentos em que ela cantou com outros participantes. A vencedora do programa viralizou "Deus me Proteja", de Chico César, e soltou a voz em "Sozinho", conhecida na voz de Caetano Veloso, além de cantar com o sertanejo Rodolffo, dupla com Israel, que também esteve...