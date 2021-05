Magazine “Juliette mereceu muito essa vitória”, avalia sertanejo Rodolffo "Para mim, graças a Deus, tem sido muito positivo esse pós-BBB. Ver minha música como a mais ouvida do país e entre as mais ouvidas do mundo é um dos meus sonhos sendo realizado", avaliou o ex-BBB

Depois de uma semana intensa de diversos compromissos por causa da reta final do BBB 21, o goiano Rodolffo disse ao POPULAR que o foco agora é na carreira com o parceiro Israel. A dupla goiana surfa na popularidade trazida pelo programa da TV Globo com o hit Batom de Cereja. “Minha vida está muito corrida, graças a Deus. Estamos trabalhando muito e daqui uns dias pretendemos l...