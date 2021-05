Magazine Juliette Freire não tem contrato renovado com a Globo após o BBB 21 Isso não significa necessariamente que a ex-BBB não seja do interesse da principal emissora do país, apenas que ambos não chegaram a um acordo de momento

Vencedora do BBB 21 com 90,15% dos votos, Juliette Freire, 31, não está amarrada à Globo e pode aceitar propostas de outros canais e serviços de streaming. A emissora confirmou à reportagem que o contrato com a advogada e maquiadora paraibana se encerrou após o final do programa e que não foi renovado. Isso não significa necessariamente que a ex-BBB não seja do int...