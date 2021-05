Magazine Juliette Freire chega à final como favorita a conquistar o 'Big Brother Brasil' nesta terça (4) Parabaina tornou-se um fenômeno graças às redes sociais e pode se consagrar com a campeã com maior aceitação da história do programa

Contagem regressiva para a fama. A advogada e maquiadora paraibana Juliette Freire, de 31 anos, deve ser consagrada nesta terça-feira como a maior estrela de todos os tempos do Big Brother Brasil, da Globo. Na final da 21ª edição do programa, apresentado por Tiago Leifert, ela disputa a preferência do público com o ator e cantor Fiuk e a digital influencer Cami...