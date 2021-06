Magazine Juliette Freire é contratada pela Globo e vira embaixadora do Globoplay Vencedora do BBB vai protagonizar campanhas e promover a plataforma de streaming nas redes sociais

Vencedora do BBB 21, Juliette Freire, 31, é a mais nova integrante do time de talentos da Globo. A advogada e maquiadora agora será embaixadora do Globoplay, protagonizando campanhas e promovendo a plataforma de streaming nas redes sociais. Além disso, ela também participará de novos projetos de conteúdo do próprio Globoplay e dos Canais Globo que serão anunciados na pró...