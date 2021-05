Magazine Juliette diz que vai gravar a música 'Deus me Proteja' com Chico César Lançada em 2008, a música alcançou o primeiro lugar na Parada Viral do Spotify quando Juliette a cantou dentro da casa do BBB, em fevereiro

A campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, 31, confirmou que vai gravar a música "Deus me Proteja" com o cantor Chico César, 57. Em entrevista ao jornal JPB2, da TV Paraíba (afiliada da Globo), a paraibana disse que, assim que ela "conseguir dormir e respirar", vai fazer a parceria. Lançada em 2008, a música alcançou o primeiro lugar na Parada Viral do Spo...