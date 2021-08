A campeã do BBB 21, Juliette Freire, 31, encantou muitos com sua voz durante o reality, e ao deixar a casa mais vigiada do Brasil fez lives com grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, 79, e Elba Ramalho, 69, no entanto, ela afirma que chegou a se arrepender de participar das transmissões.

"Foi um desafio muito grande. Tremi na base. Cheguei a me arrepender de fazer as lives. Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna", contou ela em seu documentário "Você Nunca Esteve Sozinha" (Globoplay).

No episódio, a advogada e maquiadora é filmada nos ensaios com Elba Ramalho, para a live de arraiá de Wesley Safadão, 32. "Fui muito doida de fazer isso. Mas deu certo eu acho. Agora é estudar. Acabou live. Só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta", completou.

Juliette comenta no documentário que já começou a estudar para ser cantora, com a ajuda da equipe e de uma preparadora vocal. No episódio, é possível ver Anitta, 30, dando dicas para a advogada por uma chamada de vídeo.

"Tem que prestar atenção no tom da música, ver se você não está escutando o instrumental alto ou baixo demais para seguir o tom da música. Tenta manter um pouco mais as notas até o fim", diz a cantora carioca que foi citada pela Forbes.

Ao fim do documentário, o Globoplay anunciou que lançará um episódio extra em setembro. Ao fim da última parte lançada, a palavra "fim" aparece com um ponto de interrogação e em seguida é exibida uma imagem de Juliette em um estúdio de gravação.

Fãs especulam que o episódio extra irá falar sobre a carreira como cantora da ex-BBB. "Juliette cantora em setembro eu tô sentindo", escreveu uma. "Setembro vem Juliette apresentadora e cantora", escreveu outra. "Meu Deus Juliette cantora vem muito aí... Ela tá estudando muito", completou uma terceira.

Recentemente, Italo Ferreira, 27, medalhista de ouro das Olimpíadas de Tóquio, falou sobre as inúmeras mensagens "shippando" ele com Juliettedo desde que os dois trocaram mensagens públicas por meio das redes sociais.

Segundo o surfista, não há nada entre os dois, que ainda sequer se conhecem. "Isso é coisa de internet", explicou a um grupo de jornalistas que esperavam sua chegada a Baía Formosa, cidade onde mora, no litoral do Rio Grande do Norte.

Porém, por ele, os dois poderiam trocar uma ideia. "Eu gostaria de conhecer ela sim", afirmou. "Ela é uma pessoa diferente. Isso que ela mostrou quando estava no Big Brother. Mostrou que existem pessoas puras ainda no mundo, pessoas que respeitam e amam o próximo independentemente de qualquer coisa."