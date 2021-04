Magazine Julie Christie completa 80 anos de idade nesta quarta-feira (14) A atriz atuou em grandes produções, a exemplo do épico Dr. Jivago e Farenheit 451

A atriz Julie Christie, uma britânica nascida na Índia, chega aos 80 anos de idade nesta quarta-feira. Ganhadora do Oscar de melhor atriz por seu desempenho no drama britânico Darling, a que Amou Demais, de 1965, Julie atuou em grandes produções, a exemplo do épico Dr. Jivago e Farenheit 451. Em 2004, teve uma passagem como Madame Rosmerta em Harry Potter e o...