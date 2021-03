Magazine Juliana Paes completa 42 anos de idade nesta sexta-feira (26) A atriz ganhou alguns prêmios por interpretar a personagem Bibi Perigosa, em A Força do Querer

Juliana Paes, fluminense de Rio Bonito, chega hoje aos 42 anos de idade. A atriz, embora muito mais conhecida do público por sua atuação em telenovelas da Rede Globo – a exemplo de A Força do Querer, recém-encerrada e na qual interpretou Bibi Perigosa, pela qual ganhou alguns prêmios – também tem uma carreira no cinema. Não são muitos os filmes em que Juliana ...