Magazine Judeus foram enviados de volta à Inquisição em Lisboa

A partir de 1580, o parentesco entre os monarcas lusitanos e espanhóis, e a morte de todos os herdeiros do trono do lado português, fez com que tanto Portugal quanto a Espanha virassem um único reino, a União Ibérica. Isso fez com que a Espanha abocanhasse as possessões lusas no Brasil, mas também as transformou em alvo dos inimigos dos espanhóis nos Países Baixos, mui...