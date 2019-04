Magazine Juca Mole e Ana Banana estrelam “Quem Cochicha o Rabo Espicha” Com ditos populares e trava línguas, a peça envolve a plateia em momentos de diversão e convida a pensar sobre quem é quem na fofoca dos dias de hoje

Os personagens Juca Mole e Ana Banana, do Grupo Zabriskie, estão de volta no espetáculo Quem Cochicha o Rabo Espicha (foto), neste domingo (07), às 17 horas, no Zabriskie Teatro. Na história, Juca e Ana, vividos pelos atores Alexandre Augusto e Ana Cristina Evangelista, aprontam uma palhaçada danada, vivendo a história de Dona Geni, que adora fofocar e de seu Roberval, o m...