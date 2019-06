Magazine Jovens investem tempo para manter tradição do Festival Italiano de Nova Veneza Polenta, porpeta, macarronada à bolonhesa, lasanha e nhoque são algumas das delícias calóricas à disposição no cardápio do festival, que começa nesta quinta-feira

Com poucos meses de idade, ela – vestida a caráter de italianinha – chamava a atenção dos turistas que faziam questão de tirar foto da fofura em uma das primeiras edições do Festival Italiano de Nova Veneza. Quase 15 anos depois, a estudante Maria Luiza Brandão volta a chamar a atenção dos visitantes do evento, que começa nesta quinta-feira (06) e segue até domi...