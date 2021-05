Magazine Jovem expõe match com ator de 'Friends' e é expulsa de app de namoro No início da última semana, Kate Haralson divulgou no seu TikTok uma videochamada que fez com o ator, depois de os dois terem se conhecido pelo aplicativo Raya, exclusivo a pessoas ricas e famosas

Uma influenciadora digital de 20 anos foi expulsa de um aplicativo de relacionamento após expor o match entre ela e o ator Matthew Perry, 51, conhecido por interpretar Chandler no seriado "Friends" (1994-2004). No início da última semana, Kate Haralson divulgou no seu TikTok uma videochamada que fez com o ator, depois de os dois terem se conhecido pelo aplicativo Raya, ...