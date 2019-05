Magazine Jota Quest volta a Goiânia com “Músicas Para Cantar Junto” Apresentação encerra turnê que destaca clássicos de mais de duas décadas de carreira da banda mineira

A banda Jota Quest volta a Goiânia com o show Acústico – Músicas Para Cantar Junto, com apresentação neste sábado, a partir das 22 horas, no teatro do Centro de Convenções da PUC. O show encerra a turnê, que já havia sido apresentada em Goiânia em agosto de 2018. No repertório, estão os clássicos da carreira de mais de duas décadas, em versão acústica. Os valores dos ...