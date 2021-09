A cantora e psicóloga Josiane Belizário de Oliveira, 41 anos, mais conhecida como Josy Oliveira, que participou do "Big Brother Brasil 9", morreu na madrugada deste domingo (5) em São Paulo. A informação foi confirmada pela página oficial dela no Instagram. Segundo familiares, a psicóloga sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) durante uma cirurgia para tratar um aneurisma, diagnosticado no final de 2020..

O marido Daniel Ramos e o filho Matheus deixaram um recado para ela em post na rede social.