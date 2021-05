Magazine José Jacinto Veiga (1915-1999)

Nascido em Corumbá de Goiás, José J. Veiga tinha um olhar muito peculiar para as cenas que o cercavam. Contemporâneo e conterrâneo de outro grande escritor, Bernardo Élis (os dois nasceram na mesma cidade, no mesmo ano), Veiga teve uma trajetória completamente diferente da do amigo, investindo primeiro em outras áreas antes de se aplicar para valer na literatura. Preferi...