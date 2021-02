Magazine Jornalista volta seu olhar aguçado para a crônica em livro sobre memórias

Acostumado a longos papos com Bruno Blecher em uma mesa de restaurante de algum lugar distante, em seminários intermináveis e nem sempre produtivos ou à beira de uma lavoura qualquer, no Brasil ou fora dele, fiquei surpreso com Cidade de Papelão.O livro de crônicas deixa para trás o jornalista que eu conhecia, focado no agronegócio e no meio ambiente, e apresenta u...