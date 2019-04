Magazine Jornalista lança romance ambientado em Goiânia Nériton Ribeiro mescla ficção e realidade no romance ...Em Outra Dimensão

O jornalista Nériton Ribeiro autografa nesta quarta-feira, às 19 horas, o romance ...Em Outra Dimensão. O lançamento da quinta obra do autor será no Clube de Engenharia, em Goiânia. Misto de ficção e realidade, o romance conta a trajetória do casal de meia idade Maurício e Roberta, em Goiânia. No enredo, os personagens vieram de relacionamentos frustrados, ...