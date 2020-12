Magazine Jornalista lança livro sobre bastidores do 'Dicionário Aurélio' Em "Por Trás das Palavras", Cézar Motta relembra batalha judicial travada por Aurélio Buarque de Holanda e seu colaborador Joaquim Campelo, que disputou com ele a coautoria da obra

Em uma época em que o Google sequer imaginava existir, já havia uma obra de referência que fez de seu autor - o lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira - sinônimo de dicionário no Brasil. O que pouca gente conhece são os bastidores da história da publicação detalhados no livro Por Trás das Palavras: As Intrigas e Disputas que Marcaram a Criação do Dicionário Aurél...