Magazine Jornalista goiano lança livro sobre trabalho como correspondente de guerra em entrevista A obra será lançada em um talk show realizado pela CBN Goiânia e pelo POPULAR, no Anfiteatro do Grupo Jaime Câmara, a partir das 9 horas;

Ele esteve por muitas vezes de cara com o perigo. Entrevistou líderes de guerrilhas, grupos terroristas e milicianos. Viu a dor da guerra e sentiu o cheiro da morte, mas acabou aprendendo a lidar com um sentimento universal: o medo. As lições do trabalho como correspondente de guerra viraram a matéria-prima do livro Minha Guerra contra o Medo – O que o Risco d...