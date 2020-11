Magazine Jornalista Fabrícia Hamu é a nova titular do espaço Crônicas & Outras Histórias do POPULAR É a paixão pelo cotidiano o principal combustível para os textos da nova integrante do time

Uma ida ao supermercado ou a uma praça de Goiânia nunca é algo simples e casual quanto parece para a jornalista goiana Fabrícia Hamu, de 45 anos. Sempre que coloca os pés para fora de casa, ela volta com uma boa história para contar. É a paixão pelo cotidiano o principal combustível para os textos da nova integrante do time de titulares da coluna Crônicas &am...