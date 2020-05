Magazine Jornalista criou projetos sociais

Gilberto Dimenstein também se dedicou a projetos educacionais. Criou o programa bairro-escola, desenvolvido por meio do Projeto Aprendiz e replicado pelo mundo com ajuda da Unicef e Unesco. O projeto de formação profissional foi considerado referência mundial e “um exemplo de inovação comunitária” pela Escola de Negócios de Harvard.Dimenstein era presidente do conselho da Orquestra Sinfônic...