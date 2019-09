No livro O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, traduzido em mais de 60 idiomas, o leitor aprende que “o primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, não o perdoado”. Ensinamentos e mensagens positivas como esses dão o tom da nova versão teatral do best-seller do psiquiatra e escritor paulista, que será apresentado sábado, às 20h30, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. A montagem dirigida por Cristiane Natale traz no elenco o ator Mateus Carrieri, conhecido do público pelos trabalhos feitos na TV.

Na trama, Mateus interpreta Júlio César, um renomado psiquiatra que não vê mais solução para a própria vida e decide tentar o suicídio. Por conta de problemas com o filho, Júlio está prestes a se jogar do alto de um prédio quando um mendigo, interpretado por Luiz Amorim, resolve intervir. O Mestre, como é chamado o mendigo, vende uma vírgula a Júlio para que substitua o ponto final metafórico da morte e continue a escrever sua história. Juntos, eles encontram Bartolomeu (Adriano Merlini), um bêbado boa praça que decide unir-se na missão de vender sonhos e despertar a sociedade doente.

Porém a revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a missão do autoproclamado “Vendedor de Sonhos”. A adaptação do texto – um fenômeno que acumula mais de 3 milhões de exemplares vendidos e já ganhou versão no cinema pelas mãos do diretor Jayme Monjardim – para o teatro foi do próprio Cury, com apoio de Erikah Barbim. “Apesar do tom dramático do início, a peça trata assuntos pesados de forma leve e bem-humorada. Acho que essa é a característica que faz o texto ter tanto sucesso”, explicou Mateus, em entrevista por telefone ao POPULAR. Há um ano e meio a peça circula pelo País.

Além de Mateus e Amorim, estão no elenco Marcos Veríssimo, Maurício Colatoni, Anisha Zevallos, Guilherme Carrasco e Fernanda Mariano. Psiquiatra, psicoterapeuta e escritor, Augusto Cury tem sido um dos conferencistas mais requisitados para tratar da gestão das emoções. Ele tem repetido insistentemente que é necessário aprender a lidar com as emoções para evitar patologias e síndromes associadas à incapacidade em lidar com traumas.

“O Augusto dá excelentes dicas de como devemos conduzir nossas vidas e como reagir aos problemas. Todo mundo tem seus desafios. Em algum momento, vai viver um período de tristeza ou depressão. O importante é saber como enfrentá-los”, explica Mateus. Para viver o personagem, o ator contou com apoio de voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), associação civil sem fins lucrativos que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, além de dicas do autor do livro.

Uma das frases mais famosas do livro – presente no filme e também na peça – é: “Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar”. Mateus conta que, apesar do texto colocar a situação do suicídio em primeiro plano, a história é sobre o Vendedor dos Sonhos, um homem que passou por uma situação traumática muito forte. “Alguém que era muito rico e deu valor a tudo que ele tinha de material, mas esqueceu o essencial, que é o amor da família”. O personagem só se dá conta disso quando perde. Mas ao invés da amargura, sai distribuindo pelo mundo doçura em forma de sonhos.