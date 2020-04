É de Jorge e Mateus que vocês gostam? Então, é Jorge e Mateus que vocês vão ter! A dupla anunciou que vai realizar uma nova live com show no dia 2 de maio. Diferente da primeira, que começou às 20h, a apresentação tem início marcado para às 17h.

Esta será a segunda transmissão realizada pelos dois neste período de isolamento social. A primeira apresentação bateu marca de 3,1 milhões de acessos simultâneos em um show que durou quase 4h30.

Os sertanejos conseguiram arrecadar no primeiro show virtual 172 toneladas de alimentos, 10 mil frascos de álcool gel e 200 cursos para a área da saúde.

Durante a primeira apresentação, muitos internautas questionaram e reclamaram de uma possível aglomeração de pessoas nos bastidores, devido a uma foto postada nas redes sociais. A produção rebateu e afirmou que todas as normas foram seguidas.

Outro fato curioso da primeira live de Jorge e Mateus durante a pandemia de coronavírus foi que ela teria sido o motivo de uma ira de ciúmes do presidente Bolsonaro com o Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta por ele ter participado do show mandando uma mensagem para os expectadores.

Assista à primeira live de Jorge e Mateus: