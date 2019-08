Magazine Jorge Ben Jor traz repertório especial para show nesta terça-feira (27), em Goiânia Cantor apresenta os grandes sucessos de sua carreira a partir das 19h30, no palco do projeto Flamboyant In Concert

O mestre do carisma, do ritmo e do balancê está de volta a Goiânia. Um dos principais nomes da música brasileira, o carioca Jorge Ben Jor, de 74 anos, apresenta os grandes sucessos dos mais de 55 anos de carreira desta terça-feira (27), a partir das 19h30, no palco do projeto Flamboyant In Concert. Acompanha o artista sua tradicional Banda do Zé Pretinho formada ...